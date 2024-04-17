В ЦАНДРЫПШЕ ИЗЪЯТЫ 24 АППАРАТА ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации 16 апреля в поселке Цандрыпш должностные лица Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» досмотрели автомобиль BMW, за рулем которого находился гражданин Абхазии Шахламджян С.Г. В багажном отделении машины были обнаружены 24 аппарата для добычи криптовалюты Whatsminer M30S+, ранее ввезенные на территорию Абхазии из Российской Федерации.