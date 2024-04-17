ПО УЛИЦЕ ВОРОНОВА ОБРЕЗАЮТ ПЛАТАНЫ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. С середины марта специалисты МУП «Благоустройство» Администрации Сухума занимаются обрезкой платанов по улице Воронова. Они получили соответствующее заключение о необходимости глубокой обрезки деревьев у Государственной экологической службы.

«Заблаговременно глава Администрации города Сухум обратился в экологическую службу. Специалисты, пройдясь по алее улицы Воронова, сделали соответствующее экологическое заключение о необходимости проведения глубокой обрезки платанов на улице Воронова. Раз в какой-то период времени, 10-15 лет, с целью ухода, производится такая глубокая обрезка. Платан - достаточно неприхотливое растение, в наших условиях чувствует себя хорошо, после глубокой обрезки они вновь приобретут через год такой же стройный вид. Так что здесь ничего противозаконного нет», – сказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

По заключению экологов, обрезка платанов на улице Воронова должна быть завершена до конца апреля.

Некоторые жители улицы Воронова жалуются на то, что наступает жаркое время года, и тень от этих деревьев не будет спасать от зноя. В то же время мы помним, что именно на улице Воронова в июле 2021 года упавшие платаны нанесли большой ущерб домам и другим строениям, также были оборваны линии электропередач. Именно по этой причине и проводится периодически обрезка деревьев в городе.

«На самом деле, и жалобы есть, и есть люди, которые, наоборот, поддерживают. Разделились мнения. Одни жалуются на то, что скоро лето, тени не будет. Другие – благодарят. Люди, которые подвержены аллергическим реакциям, когда платан «пылит» – тяжело переносят, вплоть до того, что выезжают периодами», – сказал Читанава.

Работы начаты со стороны берега и будут продолжены по всей улице. Жители другого конца улицы Воронова ждут, когда службы города будут заниматься обрезкой платанов и на их стороне.

В беседе с заместителем главы Администрации Сухума Автандилом Сурманидзе они благодарили службы города за проводимую работу.

«Для нас хорошо, если будут обрезаны деревья, потому что много мусора листва создает. Желоб дома засоряется. Вся стена дома мокрая. Если нужна помощь, поможем городским службам. За год разрастутся деревья опять и будет тень. По городу начали делать тротуары, хорошо ведется работы, нам очень нравится, надеемся, что и на нашу улицу обратят внимание», – сказал житель улицы Воронова Юрий Кутарба.

Автандил Сурманидзе заверил жителей улицы, что работы будут доведены до конца и в срок.

«Пока я стоял на месте проведения работ, 5-6 человек подошли и сказали спасибо, и спрашивали, когда до их части улицы дойдем. Здесь нет врагов города. Всё будет сделано, как полагается, чтобы в конце всем понравилось», – сказал Автандил Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.