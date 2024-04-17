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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 79-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 17 апреля 2024 19:27
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 79-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О подготовке и проведении празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий.

Отделу по организации мероприятий и рекламы Администрации города Сухум поручено обеспечить праздничное оформление столицы.

МУ «Управление образования», «Управление культуры», «Управление по делам молодежи и спорта» поручено обеспечить проведение праздничных народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий в местах отдыха граждан.

Департамент ЖКХ совместно с МУ «Управление городским хозяйством», «Горстройпроект», «Благоустройство» подготовит площадки для проведения общегородских праздничных мероприятий, организует работы по праздничному оформлению территории, прилегающей к памятнику Неизвестному солдату и подготовит площадку для установки военно-полевой кухни.

Управлению делами Администрации города Сухум поручено организовать посещение на дому и чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходного перемещения Департаменту организации безопасности дорожного движения совместно с УВД по городу Сухум поручено изменить схемы движения транспорта на время формирования и прохождения участников акции «Бессмертный полк» от площади Свободы (ул. Гулиа) до выхода на набережную (пр-т Леона, колоннада), а также ввести временное ограничение движения всех видов транспортных средств на время прохождения велопробега.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации города Сухум Автандила Сурманидзе.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания 16 апреля 2024 года.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 19:28

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