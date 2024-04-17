НА РЕКЕ БАСЛАТА ПРОВОДЯТ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. На реке Басле ведутся работы по очистке и выпрямлению русла, для защиты расположенных поблизости жилых строений, а также сельхозугодий местных жителей от подтопления в паводковый период. В начале апреля рабочие приступили к углублению русла реки Басла и одновременно с этим к возведению дамб на ней.

Представитель подрядной организации, прораб Эдуард Цаава рассказал о том, что река неглубокая и местами ее можно перейти вброд, однако во время таяния горных льдов она представляет серьезную опасность для тех, кто живет рядом. По его словам, разливаясь на десятки метров и затапливая дома, река Басла наносит колоссальный ущерб жителям.

«У нас в распоряжении два КамАЗа и один экскаватор. С помощью этой техники мы должны завершить все в срок», – сказал он.

Береговая линия протяженностью 1,5 тыс. м, на которой ведутся работы, условно поделена на пять участков, каждый из которых представляет собой отрезок реки с наиболее опасными порогами. Рабочие используют речные камни в качестве материала для дамб. Таким образом решается сразу два вопроса: углубление русла реки и укрепление береговой линии.

«На первом участке, к примеру, мы уже засыпали более двух тысяч кубов песчано-гравийной смеси», – отметил прораб Цаава.

Главный архитектор Сухумского района Даур Курикба рассказал о том, что Администрация проводит работы по расчистке, выпрямлению русла и возведению дамб ежегодно ранней весной.

«Время выбрано неслучайно – в середине весны происходят паводки, когда Басла наиболее опасна. Нужно работать на опережение, чтобы избежать ущерба, который мы не сможем исправить», – отметил он.

Сметная стоимость данного проекта составляет около шести миллионов рублей. Финансирование осуществляется на средства районного бюджета.

План работ согласовывается со специалистами из Госкомитета по экологии. «Нужно не только помочь людям избежать ущерба от разлива реки, но и сохранить ее экосистему», – сообщил Курикба.

О том, как важно расчищать русло реки Басла, хорошо знают люди, живущие в непосредственной близости от нее.

«Почти каждый год река наносит ущерб жителям: бывало, что не только смывала приусадебные участки, но и заходила в дома», – сказал главный архитектор.

Рабочие не дают прогнозов относительно того, как долго простоит дамба – всё в конечном итоге зависит от капризов погоды.

«Иногда дамбы держатся на протяжении года, но бывает и так, что река смывает их уже через месяц. Басла очень непредсказуемая и буйная», – сетует Д.Курикба.

Берегоукрепительные мероприятия на реке планируется завершить в середине мая. Руководство района прилагает все усилия для минимизации ущерба во время паводка.