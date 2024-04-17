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В КЛИНИКЕ КРАСНОДАРА УМЕР ПОСТРАДАВШИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В СУХУМЕ

Новости Среда, 17 апреля 2024 19:31
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В КЛИНИКЕ КРАСНОДАРА УМЕР ПОСТРАДАВШИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В СУХУМЕ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Мужчина, получивший сильные ожоги во время пожара 5 апреля в Сухуме, умер в клинике Краснодара, куда был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии.

Мужчина, скончался в ожоговом центре Краевой клинической больницы № 1 города Краснодара. Состояние здоровья остальных пациентов – детей двух и трех лет – остается крайне тяжелым.

Четверо пострадавших во время пожара – супруги и их малолетние дети, были госпитализированы в Краснодарский ожоговый центр. Накануне умерла женщина.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 19:35

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