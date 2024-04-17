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Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ РЕЙС «ЛАСТОЧКИ» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ЗАПЛАНИРОВАН НА 25 АПРЕЛЯ

Новости Среда, 17 апреля 2024 19:35
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ПЕРВЫЙ РЕЙС «ЛАСТОЧКИ» ИЗ СОЧИ В СУХУМ ЗАПЛАНИРОВАН НА 25 АПРЕЛЯ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. Первый рейс скоростного электропоезда «Ласточка» из Сочи в Сухум выполнят 25 апреля, сообщил главный инженер «Абхазской железной дороги» Леонид Куруа.

По его словам, предстоящий рейс до столицы Абхазии станет тестовым. Если он будет выполнен успешно, то скоростной электропоезд будет осуществлять перевозки пассажиров до Сухума на регулярной основе. В настоящий момент путь «Ласточки» проходит только до станции Гагра.

Помимо этого, главный инженер «Абхазской железной дороги» добавил, что в текущем году скоростные электропоезда будут курсировать в Абхазию из Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Туапсе.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2024 19:37

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