ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ ПОЧТИ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ

Сухум. 17 апреля 2024. Абхазия-Информ. На автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни прибыл автомобиль марки BMW 5201, под управлением гражданина Абхазии 1992 года рождения. В ходе опроса водитель заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС. Вызвавшую подозрение иномарку направили на осмотр с применением МИДК. По результатам проверки была установлена вероятность наличия в машине посторонних вложений.

«В ходе таможенного досмотра в автомобиле была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – В салоне под задним пассажирским сиденьем были выявлены два люка, предназначенные для заводских бензонасосов, которые демонтировали для перевозки табачной продукции. После вскрытия крышек люков из тайника извлекли 590 пачек (11 800 штук) сигарет марки «MORION CRYSTAL GOLD SLIMS» без акцизных марок».

Как пояснил водитель, сигареты он приобрел в Абхазии и перевозил знакомому за денежное вознаграждение. В последнее время для незаконной перевозки табачной продукции нарушители используют, в том числе, дорогие иномарки, а не только старые авто отечественного производства, надеясь пересечь границу вне подозрений. При выявлении товаров с сокрытием от таможенного контроля по решению суда применяются меры по конфискации не только товара, но и транспортного средства как орудия совершения правонарушения. При этом, как показывает практика, экономический эффект от утраты автомобиля в несколько раз превышает стоимость товара и планируемый заработок от его незаконного перемещения.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.