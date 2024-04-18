СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве юстиции Республики Абхазии под председательством курирующего замминистра Руслана Лагвилава прошло совещание по итогам деятельности Службы судебных исполнителей за первый квартал. Деятельность службы направлена на реализацию полномочий по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и иных должностных лиц, а также исполнению иных документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Абхазия, в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов общества и государства.

Приоритетными задачами, согласно утверждённому Министром юстиции плану работы службы на 2024 г., являются максимальное завершение дел исполнительных производств, перешедших с предыдущих лет, и активизация работы по категориям дел исполнительных производств о взыскании денежных средств в пользу бюджета Республики Абхазия.

Так, в результате принятых судебными исполнителями ССИ мер принудительного характера за первый квартал 2024 г. всего окончено 119 дел исполнительных производств на сумму 54 716 270 рублей, из которых 25 346 302 руб. взысканы в пользу бюджета, а именно:

– территориальным подразделением г. Сухум, Сухумскому и Гулрыпшскому районам окончено с фактическим исполнением 60 дел исполнительных/п на общую сумму 32 429 336 рублей, из которых 15 233 562 рубля взыскано в пользу бюджета Республики Абхазия;

– территориальным подразделением по Гагрскому и Гудаутскому районам окончено с фактическим исполнением 27 дел исполнительных/п на общую сумму 15 945 521 рубль, из которых 4 414 200 рублей взыскано в пользу бюджета Республики Абхазия;

– территориальным подразделением по Очамчырскому, Ткуарчалскому и Галскому районам окончено с фактическим исполнением 32 дела исполнительских/п на общую сумму 6 341 412 рублей, из которых 5 698 540 рублей взыскано в пользу бюджета Абхазии.

Одновременно с изложенным следует отметить, что в первом квартале 2024 г. по 1-у делу исполнительного производства были приняты меры принудительного характера в виде ареста недвижимого имущества на сумму 21 273 000 рублей, которое в соответствии с требованиями статей 90-92 Закона Республики Абхазия «Об исполнительном производстве» передано и находится в настоящее время на реализации в Госкомитете Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации.

По итогам совещания замминистра Руслан Лагвилава охарактеризовал работу Службы судоисполнителей не более как удовлетворительной, дал указания руководителям соответствующих отделов ССИ, а также их территориальных подразделений усилить контроль за деятельностью должностных лиц в целях осуществления принудительного исполнения исполнительных документов и иных судебно-исполнительных действий в строгом соответствии с такими основополагающими принципами, как полнота, объективность и всесторонность, на основе неуклонного соблюдения законности и гарантированных Конституцией прав, интересов общества и государства.

Наряду с изложенным, Руслан Лагвилава обратил внимание судебных исполнителей на необходимость усиления и более активную организацию работы в части принудительного исполнения документов о взыскании алиментов, что является гарантией конституционных прав детей на государственную защиту.