 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Четверг, 18 апреля 2024 19:35
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, в котором приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его заместитель Ирма Амичба, а также представители Национального банка Республики Абхазия.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречие в тексте действующего Закона, связанное с трактовкой термина «эквайер».

Затем был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Абхазия «О государственной пошлине», который разработан в целях совершенствования правоприменительной практики, связанной со взиманием государственной пошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор по удостоверению договоров поручительства. По мнению инициаторов, с его принятием удастся устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Рассмотрев данные законопроекты, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

В рамках повестки дня был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «Об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр».

Законопроектом предлагается установить отчисления части доходов, полученных от посещения Рицинского национального парка в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости), и отчисления части доходов, полученных от посещения РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр» в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением льготных билетов).

Предусматривается, что отчисления от стоимости каждого реализованного экскурсионного билета от посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры будут направляться в республиканский бюджет в размере 100 %.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования, Комитет не дал положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии Парламента.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на прибыль организаций», целью которого является стимулирование развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Законопроектом предлагается ставку в размере 10 % на дивиденды юридических лиц приравнять к ставке на дивиденды физических лиц. Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2024 19:38
Теги

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.