В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 18 апреля 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, в котором приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и его заместитель Ирма Амичба, а также представители Национального банка Республики Абхазия.

В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа». Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречие в тексте действующего Закона, связанное с трактовкой термина «эквайер».

Затем был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Абхазия «О государственной пошлине», который разработан в целях совершенствования правоприменительной практики, связанной со взиманием государственной пошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор по удостоверению договоров поручительства. По мнению инициаторов, с его принятием удастся устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Рассмотрев данные законопроекты, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

В рамках повестки дня был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «Об установлении отчислений в республиканский бюджет от деятельности Рицинского реликтового национального парка и РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр».

Законопроектом предлагается установить отчисления части доходов, полученных от посещения Рицинского национального парка в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости), и отчисления части доходов, полученных от посещения РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр» в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение (за исключением льготных билетов).

Предусматривается, что отчисления от стоимости каждого реализованного экскурсионного билета от посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры будут направляться в республиканский бюджет в размере 100 %.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования, Комитет не дал положительную рекомендацию для утверждения рассмотренного законопроекта на заседании сессии Парламента.

Также был рассмотрен проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на прибыль организаций», целью которого является стимулирование развития экономики путем создания условий для инвестиционной привлекательности. Законопроектом предлагается ставку в размере 10 % на дивиденды юридических лиц приравнять к ставке на дивиденды физических лиц. Комитетом было принято решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.