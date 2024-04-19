Учебное пособие «Абхазский язык» (элементарный и базовый уровни) предназначено для учащихся старших классов, студентов и всех желающих изучать абхазский язык. Авторы пособия – Альдона Ажиба, Диана Шамба и Адгур Шинкуба.

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Госуправлении по государственной языковой политике презентовали пять новых изданий для детей и взрослых.

Материалы пособия развивают интерес обучаемых к абхазскому языку и приобщают освоению культуры и традиций абхазского народа. Данное пособие можно использовать как под руководством преподавателя, так и для самостоятельного изучения абхазского языка.

Вторая книга – «Пособие для ведения делопроизводства на абхазском языке».

В предисловии к пособию говорится, что для того, чтобы Абхазия состоялась как государство, она должно развивать ведение всех аспектов этого процесса на государственном языке.

Народ, чтобы не раствориться в другом народе, должен, в первую очередь, мыслить на родном языке. Сейчас, как никогда остро, стоит этот вопрос перед абхазским народом. Несмотря на то, что на протяжении тридцати лет велись различные программы, были приняты различные законы, абхазский язык сегодня не в состоянии полноценно функционировать в качестве государственного языка.

Пособие издано на двух языках – абхазском и русском.

Также был презентован сборник стихотворений «Солнце светит» Платона Бебиа. В нем собраны лучшие стихотворения автора для детей. Сборник можно использовать в начальных классах, детских садах, а также для домашнего изучения языка.

В сборнике стихотворений «Солнце моей родины» Владимира Цвинария также представлены лучшие произведения поэта.

Пятой презентованной книгой стали сказки Ганса Христиана Андерсена, переведенные на абхазский язык Сергеем Зухба.

Большая часть книг будет направлена в детсады и школы по всем районам Абхазии. Приобрести книги можно будет и в книжных магазинах. Над изданиями под руководством специалистов Госуправления работали эксперты абхазского языка, методисты, приглашенные художники. Общий тираж всех книг – 2500 экземпляров.