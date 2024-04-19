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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:10
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ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Согласно плану профилактических мероприятий сотрудниками Управления общественной безопасности и Управления экономической безопасности МВД Абхазии совместно с отделом уполномоченных участковых милиции МОБ УВД по г. Сухум проведена проверка объектов розничной торговли в столице республики на предмет нарушения закона «О регулировании оборота устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов».

Закон разработан для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления.

Производители данной продукции агрессивно продвигают рекламу устройств и курительных наполнителей с различными ароматизаторами как более безопасные. А разнообразие добавок и сладковатый привкус привлекают всё больше новых потребителей, в том числе детей и подростков. В итоге у несовершеннолетних вырабатывается никотиновая зависимость и возрастает риск курения табака в будущем. Кроме того, вейпы могут нанести и физические травмы, включая протечку устройств, ожоги от взрывов или неправильного срабатывания устройства.

В ходе проведения проверок объектов розничной торговли выявлены факты реализации устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов.

Примечательно отметить, что подобные нарушения не допускают целевые и брендовые точки, торгующие табачной продукцией. Запрещенные законом устройства не сняли со своих прилавков некоторые розничные магазины, а так же торговые ларьки на центральном столичном рынке.

В общей сложности в результате профмероприятия выявлены факты реализации 104-х единиц запрещенных устройств.

Владельцам торгово-розничных объектов необходимо соблюдать законодательство и помнить, что электронные системы доставки никотина, так называемые вейпы, запрещены к реализации на территории Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:12

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