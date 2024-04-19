СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы Российской Федерации прошла на МАПП «Адлер». Абхазскую сторону представляли заместитель председателя ГТК Зураб Ашуба, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, начальник Отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля ГУТО и ТК Темыр Дгебия, начальник таможенного поста «Псоу» Алиас Хишба и другие должностные лица.

Со стороны ФТС России во встрече приняли участие заместитель начальника Главного управления ФТС России Валерий Парфенов, консультант отдела методологии контроля таможенной стоимости службы управления рисками ГУ ЦМОК Лариса Иванова, начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, представитель ФТС России в Абхазии Константин Козлов и руководители других структурных подразделений.

На совещании подвели итоги работы приграничных таможенных служб в период цитрусового сезона и обсудили подготовку к предстоящему туристическому сезону.

Стороны обговорили вопросы оптимизации таможенных процедур в отношении физических и юридических лиц, товаров и автотранспортных средств. В частности, возможность открытия дополнительных линий и окон таможенного оформления, использование резервных автомобильных полос движения и применение реверсивного движение в период пиковых нагрузок.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, в 2023 году Абхазию посетили более 1 миллиона туристов. В нынешнем году Министерство туризма Республики Абхазия прогнозирует рост числа отдыхающих. Учитывая связанное с этой тенденцией увеличение нагрузки на МАПП «Адлер» и т/п «Псоу», к рассмотрению был предложен ряд мер, способствующих ускорению пересечения туристами абхазо-российской границы: задействование специальной линии для перемещения экскурсионных автобусов и запуск вспомогательных окон таможенного оформления, увеличение штатной численности поста.

Как отметили представители ФТС России, на МАПП «Адлер» уже запущена новая линия таможенного оформления для экскурсионного транспорта, ведется работа по переориентации существующих линий и полос. Наряду с этим, продолжается набор и профессиональная подготовка кадров.

В связи с началом экспорта из Абхазии в Российскую Федерацию скоропортящихся плодово-ягодных культур, была отмечена необходимость осуществление таможенных процедур в отношении этой группы товаров в приоритетном порядке.

Кроме того, стороны обсудили возможность предоставления участникам внешнеэкономической деятельности Абхазии операторов погрузочно-разгрузочных работ. А также, оказание помощи предпринимателям при таможенном оформлении товаров из Республики Беларусь.

В рамках встречи были затронуты и другие актуальные направления взаимодействия приграничных таможенных служб: по части информирования о перезапуске программного продукта и сбоях в работе системы, организации таможенного оформления и контроля в рамках железнодорожного сообщения.

На совещании также была озвучена необходимость повторного информирования граждан Республики Абхазия об ответственности за несоблюдение сроков временного ввоза автомобилей на территорию Российской Федерации.

Подводя итоги, представители таможенных ведомств отметили важность дальнейшего сотрудничества по перспективным направлениям в целях оперативного решения возникающих вопросов.