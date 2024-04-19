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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:15
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ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум по поручению Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, проводится проверка по факту опубликованной в группе «Патриоты Абхазии» в социальной сети «Фейсбук» информации, содержащей сведения о том, что в ночь с 16 на 17 апреля в городе Сухум неустановленными лицами, представившимися сотрудниками органов внутренних дел, были совершены действия насильственного характера в отношении несовершеннолетнего Гамгия Георгия Ираклиевича, 2008 года рождения.

По результатам проведения проверки, будет принято решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:16

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