ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум по поручению Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, проводится проверка по факту опубликованной в группе «Патриоты Абхазии» в социальной сети «Фейсбук» информации, содержащей сведения о том, что в ночь с 16 на 17 апреля в городе Сухум неустановленными лицами, представившимися сотрудниками органов внутренних дел, были совершены действия насильственного характера в отношении несовершеннолетнего Гамгия Георгия Ираклиевича, 2008 года рождения.