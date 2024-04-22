ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НАКАНУНЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. В г. Сочи прошла рабочая встреча представителей ФТС России и ГТК Республики Абхазия. С российской стороны в заседании приняли участие заместитель начальника главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Валерий Парфенов, заместитель начальника ЮТУ Сергей Рудов, начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, начальники таможенных постов, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста ФТС России Игорь Титаренко.

Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Темыр Дгебия, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, заместитель начальника таможенного поста «Псоу» Тимур Ласурия.

На рабочей встрече обсуждались актуальные задачи подготовки к предстоящему курортному сезону, а также широкий круг вопросов, связанных с таможенным оформлением и контролем экспортируемой из Республики Абхазия сельскохозяйственной продукции.

В ходе совещания было отмечено, что в условиях наращивания пассажиропотока и товарооборота с Республикой Абхазия необходимо скоординировать общие усилия на оперативной работе приграничных пунктов пропуска. Так, во время курортного сезона (с мая по октябрь) 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 8,5 млн физических лиц и 1,5 млн транспортных средств, в том числе порядка 60 тыс. экскурсионных автобусов. На автомобильном направлении на границе с Республикой Абхазия был зафиксирован очередной рекорд пиковых нагрузок: в сутки границу пересекало до 70 тысяч физических лиц. Всего в 2023 году границу пересекли более 13 млн физических лиц и более 2,7 млн транспортных средств.

В период пиковых нагрузок обеспечивается усиление дежурных смен посредством командирования дополнительного числа должностных лиц, ведется оперативное взаимодействие с другими государственными контрольными органами. Участники встречи договорились оказывать максимальное содействие в работе ведомств путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств, пересекающих границу, порядке контроля организованных экскурсионных групп и иных вопросах, требующих оперативного решения.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам совершения таможенных операций в отношении плодоовощной продукции, экспортируемой из Республики Абхазия. Обсуждались вопросы организации полного цикла процесса совершения таможенного оформления и таможенного контроля продукции, требования, предъявляемые к документам, представляемым при оформлении сельхозпродукции, порядок формирования таможенной стоимости продукции и контроля со стороны таможенных органов Абхазии за достоверностью заявляемых участниками ВЭД сведений. В ходе встречи российской стороной было акцентировано внимание на вопросе усиления контроля за соблюдением условий временного ввоза транспортных средств для личного пользования из Республики Абхазия. Меры контроля связаны с ростом не вывезенных транспортных средств, зарегистрированных на территории Абхазии, с таможенной территории ЕАЭС и направлены на пресечение мошеннических схем и других нарушений. По итогам встречи определены дальнейшие перспективы взаимодействия и основные задачи совместной работы.