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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Пятница, 19 апреля 2024 19:06
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ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. В преддверии курортного сезона Министерство туризма регулярно проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории Абхазии. Специалисты отдела контроля Минтуризма проверяют наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака-бейджа, выданного согласно реестру министерства.

В ходе проверок на территории Новоафонской пещеры были выявлены нарушения, как со стороны экскурсоводов, так и турфирм, в частности, это отсутствие бейджа и экскурсионных путевок.

Главный специалист отдела контроля Министерства туризма Андрей Ншанян отметил, что если один и тот же экскурсовод два-три раза попадался за нарушение, то об этом информируют начальство той турфирмы, в которой он работает.

«Его дело передается в налоговую и взыскивается штраф. Чаще всего нарушения происходят из-за того, что человек не успевает забрать путевку или где-то забыл ее», – сказал он.

По информации Ншаняна, с прошлого года введена в действие электронная путевка.

«Электронная путевка заполняется начальником или заместителем туристической фирмы, после чего она появляется на сайте налоговой и в нашей внутренней системе. И нам довольно легко проверить по QR-коду действительно ли заполнена путевка, а если нет, то мы обращаемся в эту фирму», – сказал он.

На гидов, работавших без бейджа, был составлен акт. Согласно принятому в 2017 году закону, иностранные граждане не могут осуществлять экскурсионную деятельность на территории Абхазии без соответствующих разрешительных документов и без соответствующего образования.

Но, несмотря на это, Минтуризма ежегодно выявляет нелегальных гидов, осуществляющих экскурсионную деятельность в Абхазии.

В прошлом году было выявлено свыше 40 нелегалов. С начала текущего года - 17 человек.

Андрей Ншанян пояснил, что подразумевается под гидами-нелегалами.

«Гид-нелегал в первую очередь негражданин Абхазии, т.е. он не имеет право вести экскурсионную деятельность на территории Абхазии, следовательно, ни бейджа, ни путевки у него не может быть. Разумеется, есть способы, благодаря которым человек может на законных основаниях присутствовать на экскурсионной территории, но не как гид, а как водитель», – сказал он.

Проверка была проведена и на территории водопада в Новом Афоне. Здесь также были выявлены аналогичные нарушения правил экскурсионной деятельности, были просроченные бейджи и отсутствовали экскурсионные путевки.

В целом, в новом Афоне в ходе проверок на экскурсионные фирмы было составлено четыре акта за отсутствие путевок и два акта на экскурсоводов за отсутствие нагрудного знака – бейджа.

Деятельность нелегальных гидов на территории Абхазии негативно сказывается в целом на имидже страны. И данное мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений экскурсионной деятельности.

В настоящее время на территории Абхазии около 600 человек прошли аттестацию и имеют право осуществлять экскурсионную деятельность.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 19:10

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