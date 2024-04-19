ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ
Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:48
Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго сообщает: с 0:00 часов 20 апреля все ограничения на подачу электроэнергии снимаются.
Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго сообщает: с 0:00 часов 20 апреля все ограничения на подачу электроэнергии снимаются.
Тел. : +7 (840) 229-41-79 Email: abkhinfo@gmail.com
Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены
При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.