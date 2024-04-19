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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАСНОГО КРЕСТА

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:33
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАСНОГО КРЕСТА

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александру Анкваб принял нового главу миссии международного Комитета красного креста в Абхазии Чынгыза Райымбекова. На встрече, в которой принял участие заместитель главы миссии Борис Казанба, обсуждались реализуемые МККК в Абхазии проекты.

Вновь вступивший в должность руководитель миссии проинформировал премьер-министра планами предстоящей деятельности.

Оценивая работу МККК в республике, Александр Анкваб, в частности, отметил вклад предыдущих руководителей миссии в улучшение гуманитарной ситуации в трудные для населения времена.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с международным Комитетом красного креста. Правительство заинтересовано в продолжении многолетнего сотрудничества с миссией в Абхазии и, в особенности, по поиску пропавших без вести в период военного конфликта на территории республики. Знаем, что миссия сосредоточена на этой работе, и готовы оказывать необходимое содействие в оговоренных форматах», – подчеркнул премьер-министр, завершая встречу.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:36

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