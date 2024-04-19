КОМАНДА СУХУМА УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

«Чувство гордости и слова благодарности за то, что вы приняли наше приглашение. 25 команд – это только начало. От себя лично и всех краснодарцев благодарю молодёжь и ваших наставников. Чтить память наших предков у Вечного Огня, на «Посту № 1» – это очень почётно. Мы должны громко об этом говорить и подавать пример подрастающему поколению! В ближайшие дни вы проведете с максимальной пользой для себя. Познавайте Краснодар, находите новых друзей. В добрый путь!» – сказал Евгений Наумов.

«Особенно приветствуем гостей из зарубежья! Поистине мы можем назвать наш форум интернациональным. Мы все разные люди, но нас объединяет одно – любовь к своей родине, истории, культуре! «Пост № 1» – это прежде всего память о героическом подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые отдали свою жизнь за будущее своей страны, детей, внуков. Несите высоко знамя своей Родины. Вы ведёте большую работу по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. И мы говорим вам за это большое спасибо», – отметила Вера Галушко.

Открытие форума прошло ярко и запоминающееся – у Вечного огня развернули патриотическое театрализованное шоу. Перед собравшимися выступили известные ансамбли региона – «Кубанская казачья вольница» и «Скрыня», а воспитанницы Почётного караула показали своё мастерство владения шашкой.

Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания. После почётные гости и участники форума возложили цветы и свечи к Вечному Огню.

В завершении церемонии открытия под звуки торжественного марша по Площади Памяти Героев прошли парадные расчёты.

До 21 апреля командам предстоит совершить увлекательные экскурсии и посетить мастер-классы.

Всероссийский патриотический форум в этом году объединил ребят из 15 субъектов России. Впервые на форум приехали гости из зарубежья – Минска, Сухума и Восточного Сараево.