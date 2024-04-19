ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ
Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:23
Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Заместитель министра туризма Дмитрий Зантария и Председатель «Абхазо-российской туристической ассоциации» Таращ Хутаба приняли участие в отраслевой дискуссии «Туроператорская деятельность в Беларуси и России. Перспективные виды Российско-белорусского туризма».
Дмитрий Зантария и Таращ Хутаба обсудили с ведущими туроператорами России вопросы привлечения большого количества туристов в Абхазию в преддверии туристического сезона.