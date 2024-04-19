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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:23
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Заместитель министра туризма Дмитрий Зантария и Председатель «Абхазо-российской туристической ассоциации» Таращ Хутаба приняли участие в отраслевой дискуссии «Туроператорская деятельность в Беларуси и России. Перспективные виды Российско-белорусского туризма».

Дмитрий Зантария и Таращ Хутаба обсудили с ведущими туроператорами России вопросы привлечения большого количества туристов в Абхазию в преддверии туристического сезона.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:24

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