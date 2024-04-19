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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АБХАЗИИ ПЕТРА ПЕТРОВА

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:20
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АБХАЗИИ ПЕТРА ПЕТРОВА

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. Юбилейный вечер, посвящённый 75-летию композитора Петра Петрова, прошел в Абхазском государственном театре им. С. Чанба.

Врио министра культуры Динара Смыр зачитала поздравительный адрес, посвященный юбиляру.

«От имени Министерства культуры Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы являетесь автором большого количества крупных четырех частных симфонических произведений и произведений в других классических жанрах, во многих из них отражены события современной абхазской истории, такие как симфония №1 «Апсны», симфоническая поэма для симфонического оркестра «Владимир Харазия, «Абхазский танец», восемь романсов на слова Кумфа Ломия и многое другое. Ваши сочинения созданы на высоком профессиональном уровне и будут служить примером для новых поколений абхазских композиторов и любителей современной классической музыки. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих свершений!» – отмечается в поздравлении.

Затем, на сцене театра появился композитор со своими музыкантами и зрители в течение нескольких минут приветствовали их аплодисментами.

Для гостей и жителей столицы прозвучали известные произведения, такие как камерная симфония №9, Караван, концерт для скрипки с оркестром, Рондо, Экспромт, попурри на абхазские темы и романсы. Исполняли их известные музыканты страны – А ртак Агаджанян - руба, Нана Черкезия – сопрано, Анастасия Курочкина – флейта, Вера Хагба – скрипка.

Сопровождал юбилейный вечер Государственный камерный оркестр под руководством дирижёра Адама Хагба. Концерт завершился бурными овациями.

Зрители аплодировали стоя несколько минут. Маэстро и его коллектив долго не отпускали со сцены.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:23

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