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Абхазия Информ

В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ» ПРОЙДЕТ КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Новости Пятница, 19 апреля 2024 18:18
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В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ» ПРОЙДЕТ КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 28 апреля в конно-спортивном клубе «Виват, Россия» в Московской области пройдет Кубок Абхазии по конкуру.

Тренер и, в прошлом, всадник уровня Гран-при, а также один из организаторов соревнования Харлам Симония, отметил, что турнир пройдет уже в юбилейный пятый раз и ожидается серьезная конкурентная борьба.

Спортсмены будут бороться за победу в маршрутах до 150 см. Призовой фонд турнира составит один миллион рублей.

Турнир проводится при поддержке президента Республики Абхазия Аслана Бжания, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба и чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазии в Российской Федерации Алхаса Квициниа.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2024 18:19

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