В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ» ПРОЙДЕТ КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ
Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 28 апреля в конно-спортивном клубе «Виват, Россия» в Московской области пройдет Кубок Абхазии по конкуру.
Тренер и, в прошлом, всадник уровня Гран-при, а также один из организаторов соревнования Харлам Симония, отметил, что турнир пройдет уже в юбилейный пятый раз и ожидается серьезная конкурентная борьба.
Спортсмены будут бороться за победу в маршрутах до 150 см. Призовой фонд турнира составит один миллион рублей.
Турнир проводится при поддержке президента Республики Абхазия Аслана Бжания, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба и чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазии в Российской Федерации Алхаса Квициниа.