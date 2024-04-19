В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ» ПРОЙДЕТ КУБОК АБХАЗИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 19 апреля 2024. Абхазия-Информ. С 26 по 28 апреля в конно-спортивном клубе «Виват, Россия» в Московской области пройдет Кубок Абхазии по конкуру.

Тренер и, в прошлом, всадник уровня Гран-при, а также один из организаторов соревнования Харлам Симония, отметил, что турнир пройдет уже в юбилейный пятый раз и ожидается серьезная конкурентная борьба.