СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. По результатам проведенной доследственной проверки сообщения о преступлении, поступившем из УЭБиПК МВД по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны юридического лица – «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив», следственным Управлением Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении его руководителя Багателия Азамата Геннадиевича, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Причиненный ущерб бюджетной системе Республики Абхазия в особо крупном размере составил в том числе: в Пенсионный фонд – 947.381.11 руб., в Фонд обязательного медицинского страхования – 94.738.11 руб., 189.476.22 в Фонд репатриации РА, 142.107.17 руб. в Фонд инвалидов и 189.476.22 руб. в Фонд социального страхования и охраны труда.
Справка: Организация зарегистрирована в г. Пицунда Гагрского района, состоит в качестве самостоятельного налогоплательщика в Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия и обозначена в Едином государственном реестре юридических лиц в Министерстве юстиции Республики Абхазия с 2015 года.
Основной целью создания Фонда является осуществление исключительно благотворительной деятельности, направленной на предоставление материальной и финансовой помощи малообеспеченным и обездоленным слоям населения Республики Абхазия, организацию мероприятий оздоровительного и образовательного характера, социальную защиту малообеспеченных и обездоленных слоев населения, поддержку института демократии, развитие неправительственного сектора.
Об этом сообщает сайт МВД.
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