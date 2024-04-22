СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. По результатам проведенной доследственной проверки сообщения о преступлении, поступившем из УЭБиПК МВД по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны юридического лица – «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив», следственным Управлением Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело в отношении его руководителя Багателия Азамата Геннадиевича, в деяниях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Багателия А. Г., являясь единственным учредителем, президентом и фактическим руководителем «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив», в период времени с 01.03 по 31.12.2023 года, с целью уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, заведомо зная об истечении срока государственной сертификации 27.02.2023 г., которая служит в соответствии со ст. 19 Закона «О благотворительной деятельности» основанием освобождения благотворительной организации от налогов, сборов и иных государственных платежей, умышленно, путем внесения в бухгалтерские балансы за 2023 год ложных сведений, не произвел начисление страховых платежей с фонда оплаты труда и не оплатил их в бюджет Республики Абхазия в установленный срок, тем самым уклонился от уплаты страховых взносов на сумму 1.563.178.83 рублей.

Причиненный ущерб бюджетной системе Республики Абхазия в особо крупном размере составил в том числе: в Пенсионный фонд – 947.381.11 руб., в Фонд обязательного медицинского страхования – 94.738.11 руб., 189.476.22 в Фонд репатриации РА, 142.107.17 руб. в Фонд инвалидов и 189.476.22 руб. в Фонд социального страхования и охраны труда.

Справка: Организация зарегистрирована в г. Пицунда Гагрского района, состоит в качестве самостоятельного налогоплательщика в Министерстве по налогам и сборам Республики Абхазия и обозначена в Едином государственном реестре юридических лиц в Министерстве юстиции Республики Абхазия с 2015 года.

Основной целью создания Фонда является осуществление исключительно благотворительной деятельности, направленной на предоставление материальной и финансовой помощи малообеспеченным и обездоленным слоям населения Республики Абхазия, организацию мероприятий оздоровительного и образовательного характера, социальную защиту малообеспеченных и обездоленных слоев населения, поддержку института демократии, развитие неправительственного сектора.

Об этом сообщает сайт МВД.