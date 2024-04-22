В СУХУМЕ ПРОХОДИТ II АБХАЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии проходит зарубежные II Абхазский медицинский форум, организованный Министерством здравоохранения. Накануне, в воскресенье 21 апреля в столичном Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в ходе Отечественной Войны Народа Абхазии 1992-1993 гг.

Почтить память павших пришли министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики Кристина Албул, прибывшие в республику академики Российской Академии наук, представители российского научного общества, сотрудники аппарата Минздрава Абхазии.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба выступил с приветственным словом на открытии мероприятия.

«Уважаемый Аслан Георгиевич, дорогие гости, коллеги!

Я рад приветствовать вас на Втором Абхазском медицинском форуме в Сухуме. Вот уже второй год подряд столица нашей Родины становится центром притяжения медиков разных профилей и регионов на Черноморском побережье.

Отрадно, что уровень нашего Абхазского медицинского форума растет, форум 2024 – это своего рода прорыв, впервые нам удалось собрать на одной площадке министров здравоохранения сразу четырёх государств, вдвойне приятно, что все они представители дружественных нам Российской Федерации, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики, за что хочу выразить вам, уважаемые коллеги, отдельную благодарность.

Международное сотрудничество – неотъемлемое условие успешного развития медицины, как на мировом уровне, так и на уровне отдельно взятой страны.

Обмен опытом между абхазскими, российскими, югоосетинскими и приднестровскими специалистами различных медицинских профилей, работа в дискуссионном и семинарском формате, предусмотренные программой Абхазского медицинского форума, безусловно, послужат развитию и укреплению международных связей, обеспечат выход на принципиально новый уровень сотрудничества наших стран в области медицины.

Наш форум уже стал плацдармом для практического взаимодействия. Как и в прошлом году, в нынешнем, параллельно с семинарской частью, у нас проходит прием пациентов на базе поликлиники Республиканской больницы и Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Десятки наших граждан имеют возможность получить профессиональную помощь и консультации ведущих российских врачей- участников Абхазского медицинского форума.

Мы, организаторы Абхазского медицинского форума, поистине горды тем, что наша Апсны планомерно становится конкурентной научной практической площадкой.

Хочу подчеркнуть, что тематический контент форума не сводится только к медицинской науке. В процессе работы будут охвачены вопросы системы здравоохранения, организации медицинской деятельности, развития бальнеологического туризма в нашей Республике.

Абхазия- уникальна в плане сочетания круглогодично комфортных климатических условий и наличия бальнеологических курортов. Эта особенность дает хорошую перспективу для развития в Республике оздоровительного туризма.

Уверен, нас ждет плодотворная и результативная работа, которая максимально сблизит теорию с практикой, позволит скоррелировать научные наработки с их возможным практическим применением и воплощением. Желаю форуму продуктивной работы, а вам, уважаемые участники – здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо наших государств!»