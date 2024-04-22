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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО АБХАЗСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Новости Понедельник, 22 апреля 2024 15:08
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ПРЕЗИДЕНТ ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО АБХАЗСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. С приветственным словом на II Абхазском медицинском форуме выступил президент Аслан Бжания. Приветствуя участников глава государства сказал:

«Уважаемые участники и гости Форума!

Рад приветствовать вас на открытии II Абхазского медицинского форума! Проведение этого мероприятия становится уже доброй традицией, которая была заложена в прошлом году.

Это событие, собравшее вместе академиков, докторов и кандидатов медицинских наук, ученых имеет большое значение для развития медицины.

Форум призван объединить представителей органов управления здравоохранения, врачей, специалистов и экспертов для поиска совместных решений и разработки стратегий, направленных на улучшение системы здравоохранения и обеспечение качественной медицинской помощи нашим гражданам.

Убежден, что участие в этом форуме станет неотъемлемой составляющей на пути развития медицинской отрасли в республике.

Политика государства направлена на развитие всестороннего сотрудничества с нашим основным стратегическим партнером – Российской Федерацией. Ярким свидетельством тому является сегодняшняя встреча, охватывающая большинство актуальных аспектов медицины.

Сотрудничество между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения, одно из ключевых направлений данного мероприятия, позволит нашим странам обмениваться опытом, передовыми технологиями и лучшими практиками в области медицины.

Желаю плодотворной работы и достижения поставленных целей и задач».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2024 15:13

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