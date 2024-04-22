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Абхазия Информ

АСЛАНА БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ МИХАИЛОМ МУРАШКО

Новости Понедельник, 22 апреля 2024 15:14
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АСЛАНА БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ МИХАИЛОМ МУРАШКО

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, прибывшим в Сухум для участия во II Абхазском медицинском форуме.

«Добро пожаловать в Абхазию, Михаил Альбертович! Рад встречи с Вами, – сказал президент, тепло приветствую главу Минздрава России. – Друзья познаются в беде. Этот постулат общеизвестен, и мы неоднократно подтверждали и подтверждаем справедливость этого подхода».

Выразив благодарность министру за помощь в период пандемии COVID-19, Бжания отметил, что системы здравоохранения Абхазии и России очень интегрированы.

«Как отметил на форуме глава нашего Минздрава Эдуард Бутба, все врачи, которые работают в Абхазии, получили образования в учебных заведениях России. Мы можем говорить о том, что наши системы здравоохранения очень интегрированы. Форум, на который вы приехали, очень важен для всего нашего населения и в плане взаимодействия между специалистами, и в вопросах повышения профессионального уровня медработников, и обеспечения лечебных учреждений всем необходимым. Вы своим личным присутствием подняли авторитет форума, мы постараемся сделать так, чтобы эта традиция, заложенная в прошлом году, продолжилась и в будущем. Спасибо за поддержку, которую мы постоянно ощущаем», – сказал он.

В свою очередь Михаил Мурашко поблагодарил за встречу и отметил, что более 7,5 тысяч граждан Абхазии получили медицинскую помощь в России в 2023 году, в том числе 104 человека – высокотехнологическую.

«Для нас была большая честь оказать помощь в период пандемии. Мы больше, чем из пяти регионов России отправили в Абхазию специалистов, которые оказывали помощь и действительно спасали людей, работая в «красной зоне».

Возможность помочь нашим друзьям и братьям была и остается выше любых условностей. Мы понимаем, что были необходимы в этот период и, конечно же, протянули руку помощи, это сохраняется и по сегодняшний день. Мы работаем с абхазскими коллегами по многим вопросам сотрудничества. Например, в 2020 году было принято решение о дополнительном выделении средств на лекарственное обеспечение. Это решение действует и сегодня. В настоящее время на эти цели ежегодно выделяется более 45 млн рублей», – сказал Мурашко.

Также, по его словам очень важным является вопрос подготовки врачей, потому что, грамотные, квалифицированные специалисты – это основа здравоохранения любой страны.

Было отмечено, что в настоящее время в российских вузах обучаются 144 гражданина Абхазии.

«Сегодня выпускаются в два раза больше специалистов в сравнении с периодом до пандемии, мне кажется, это хорошая динамика. Нам ещё нужно рассмотреть вопросы взаимодействия по среднему медицинскому образованию, потому что это важный компонент работы медицинских организаций. У нас есть договорённости по послевузовской подготовке специалистов, мы готовы безвозмездно помогать в послевузовском обучении, отрабатывать современные методы и технологии лечения. Развитие туризма увеличит поток граждан из РФ, и мы заинтересованы в том, чтобы система здравоохранения в Абхазии работала на высоком уровне. Ещё один важный элемент заключается в том, мы сегодня подписали меморандум с министерством по ЧС. В России сейчас медицина катастроф развивается очень быстро и эффективно. То, что сегодня в Сухуме проходит медицинский форум, поддерживаемый руководством Абхазии, – это хороший посыл, направленный на развитие сотрудничество во имя здоровья граждан наших стран», – сказал Мурашко.

В ходе встречи президент наградил министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко орденом «Ахьдз-Апша» II cтепени за организацию оказания качественной медпомощи гражданам республики.

«За вклад в развитие здравоохранения, заслуги в охране здоровья населения, организацию оказания качественной медицинской помощи гражданам Республики Абхазия наградить Мурашко Михаила Альбертовича орденом «Ахьдз-Апша» второй степени», – говорится в указе главы государства.

По итогам встречи Аслан Бжания и Михаил Мурашко обменялись памятными подарками.

Далее состоялся пресс-подход, в ходе которого Бжания и Мурашко ответили на вопросы журналистов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2024 15:21

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