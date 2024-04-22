АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И ПМР
Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял министра здравоохранения Республики Южная Осетия Томаса Джигкаева, участвующего в работе II Абхазского медицинского форума.
Приветствуя Джигкаева, глава государства отметил, что у Абхазии и Южной Осетии особые братские взаимоотношения.
«Решение проблем здравоохранения, проблем, связанных со здоровьем нации, является приоритетом для нас. Врачи, специалисты, учёные собираются вместе, дискутируют, обмениваются опытом, а это приводит к необходимым и правильным результатам. В итоге это работает на то, что нация становится здоровее», – сказал Бжания.
Томас Джигкаев отметил, что важная задача для властей Абхазии и Южной Осетии – наладить взаимодействие между молодыми специалистами и, что II Абхазский медицинский форум даст сторонам понимание того, в каких направлениях можно сотрудничать.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
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Сегодня же Аслан Бжания принял министра здравоохранения ПМР Кристину Албул.
Глава государства приветствовал Кристину Албул и поблагодарил за приезд.
«Ваше присутствие на форуме придает нашим отношениям дополнительный импульс и является свидетельством того, что мы дружим, намерены дружить дальше и совместно решать проблемы. Я хотел бы сказать, что у нас очень уважают людей в белых халатах. Конечно, государство может не в полной мере делать все необходимое для медицинского сообщества, но мы стараемся при поддержке России больше внимание уделать им, так как эти люди совершают героические поступки», – сказал Бжания.
Министр здравоохранения ПМР в свою очередь поблагодарила президента за прием. Она отметила, что Абхазию и Приднестровье на протяжении более 30 лет связывают дружеские отношения.
«У нас налажено взаимодействие во многих областях. Я надеюсь, что эти два дня позволят нам укрепить взаимоотношения в области медицины и развития системы здравоохранения. Мы сможем сотрудничать, и это отразиться на наших гражданах», – сказала она.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
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