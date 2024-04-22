НА ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ И РФ ВВЕДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. На абхазо-российской границе по реке Псоу летом введут дополнительные полосы для автомобилей и посты таможенного контроля, чтобы облегчить пересечение границы, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Абхазии.

«Стороны обговорили вопросы оптимизации таможенных процедур в отношении физических и юридических лиц, товаров и автотранспортных средств. В частности, возможность открытия дополнительных линий и окон таможенного оформления, использование резервных автомобильных полос движения и применение реверсивного движения в период пиковых нагрузок», – указано в сообщении ГТК об итогах рабочей встречи с представителями Федеральной таможенной службы России.

Отмечается, что в прошлом году число российских туристов в Абхазии составило более 1 млн человек, а в текущем году прогнозируется их увеличение.

25 марта заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач анонсировал возможный запуск первого пробного рейса в аэропорт «Сухум» в 2024 г.

В сентябре прошлого года представители крупных российских аэропортовых холдингов «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские «Шереметьево» и «Внуково» сообщили «Ведомостям» об отказе участвовать в реконструкции аэропорта столицы Абхазии «Сухум».