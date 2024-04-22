НА ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ И РФ ВВЕДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Сухум. 22 апреля 2024. Абхазия-Информ. На абхазо-российской границе по реке Псоу летом введут дополнительные полосы для автомобилей и посты таможенного контроля, чтобы облегчить пересечение границы, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Абхазии.
Отмечается, что в прошлом году число российских туристов в Абхазии составило более 1 млн человек, а в текущем году прогнозируется их увеличение.
25 марта заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач анонсировал возможный запуск первого пробного рейса в аэропорт «Сухум» в 2024 г.
В сентябре прошлого года представители крупных российских аэропортовых холдингов «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские «Шереметьево» и «Внуково» сообщили «Ведомостям» об отказе участвовать в реконструкции аэропорта столицы Абхазии «Сухум».
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