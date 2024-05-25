НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. Набережная Сухума очищается от мусора в преддверии туристического сезона, о ходе работ корреспонденту Апсныпресс рассказал глава предприятия «Благоустройство» Саид Кур-ипа.
«После шторма мусора особенно много. Это и природный мусор в виде веток и бревен, и бытовой мусор, к сожалению. Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники», – сообщил Саид Кур-ипа.
Он также подчеркнул, что в преддверии купального сезона, который официально в республике открывается 1 июня, работы по очистке прибрежной зоны Сухума будут проводиться еще чаще.