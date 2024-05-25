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Абхазия Информ

НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Новости Суббота, 25 мая 2024 14:48
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НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. Набережная Сухума очищается от мусора в преддверии туристического сезона, о ходе работ корреспонденту Апсныпресс рассказал глава предприятия «Благоустройство» Саид Кур-ипа.

«После шторма мусора особенно много. Это и природный мусор в виде веток и бревен, и бытовой мусор, к сожалению. Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники», – сообщил  Саид Кур-ипа.

Он также подчеркнул, что в преддверии купального сезона, который официально в республике открывается 1 июня, работы по очистке прибрежной зоны Сухума будут проводиться еще чаще.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 25 мая 2024 14:54

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