НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ . Набережная Сухума очищается от мусора в преддверии туристического сезона, о ходе работ корреспонденту Апсныпресс рассказал глава предприятия «Благоустройство» Саид Кур-ипа. «После шторма мусора особенно много. Это и природный мусор в виде веток и бревен, и бытовой мусор, к сожалению. Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники», – сообщил Саид Кур-ипа.