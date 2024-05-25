ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ФЕРОМОНОВЫХ ЛОВУШЕК

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ . Проектный офис ФАО ООН (Продовольственной и сельскохозяйственной организации) в целях контроля насекомых-вредителей лесных и декоративных культур завершил установку феромоновых ловушек в городах Абхазии. Всего за 2 месяца было установлено более 140 ловушек в различных локациях в Сухуме, Новом Афоне, Гагре, Бзыбском ущелье и в других местах. Эти ловушки направлены на мониторинг таких опасных насекомых-вредителей как красный пальмовый долгоносик и самшитовая огневка.