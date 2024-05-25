ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ФЕРОМОНОВЫХ ЛОВУШЕК
Новости Суббота, 25 мая 2024 14:46
Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. Проектный офис ФАО ООН (Продовольственной и сельскохозяйственной организации) в целях контроля насекомых-вредителей лесных и декоративных культур завершил установку феромоновых ловушек в городах Абхазии. Всего за 2 месяца было установлено более 140 ловушек в различных локациях в Сухуме, Новом Афоне, Гагре, Бзыбском ущелье и в других местах. Эти ловушки направлены на мониторинг таких опасных насекомых-вредителей как красный пальмовый долгоносик и самшитовая огневка.
На этой неделе эксперты проектного офиса ФАО ООН установили оставшиеся ловушки на территории парковых зон в Сухуме и Новом Афоне.
В апреле были установлены аналогичные ловушки в Гагрском районе, где ранее была зафиксирована активность пальмового долгоносика. В течении следующих 6 месяцев эксперты ФАО ООН будут осуществлять мониторинг всех ловушек с целью сбора данных для регулирования их численности и снижения негативных последствий их жизнедеятельности. Информация, полученная в результате мониторинга, будет передаваться заинтересованным сторонам и профильным структурам для проведения соответствующих мероприятий по химической обработке насаждений.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО ООН.
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