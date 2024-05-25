ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЭКСТРЕМИЗМОМ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ. На федеральной территории «Сириус» состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. Во встрече участвовали представители МВД Абхазии во главе с министром внутренних дел Робертом Киут.
Российскую сторону представляли: начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, заместитель начальника Управления международного сотрудничества МВД РФ Вячеслав Севрюков, начальник УТ МВД России по ЮФО Игорь Авдеев, представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков, врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов, начальник ОМВД России по федеральной территории «Сириус» Александр Куликов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Владимир Нефедов, руководители подразделений и ведомств МВД России.
Открывая встречу, Сергей Бачурин поприветствовал собравшихся от имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева и выразил слова благодарности абхазской делегации за участие в мероприятии, отметив, что МВД Абхазии традиционно является одним из важнейших партнеров в борьбе с преступностью на международном уровне.
«Успешно развивается сотрудничество по таким приоритетным направлениям, как борьба с терроризмом, трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграцией, а также розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Реализуются совместные мероприятия по нейтрализации деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. В условиях глобальных геополитических изменений современные вызовы и угрозы остаются одинаково актуальными для нас, что делает позиции наших министерств по ключевым вопросам международного антикриминального диалога сходными, а порой даже идентичными», – подчеркнул руководитель российской делегации.
В своем приветственном слове Роберт Киут отметил, что на сегодняшний день Абхазия и Россия планомерно реализует межведомственные соглашения.
«Хочу поблагодарить наших друзей – представителей Российской Федерации – за многолетнее тесное взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности. Выражаю уверенность, что сегодня результатом нашей работы будут эффективные решения по всем важным направлениям существующего и дальнейшего сотрудничества», – сказал министр внутренних дел Республики Абхазия.
В ходе заседания участниками были проанализированы тенденции криминогенной ситуации, вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия двух ведомств в борьбе с преступностью, экстремизмом, в сфере противодействия незаконной миграции и контроля за трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Делегаты обсудили обеспечение законности в сфере потребительского рынка, а также организацию охраны правопорядка на объектах спорта, культуры и туризма, расположенных на территории обслуживания органов внутренних дел приграничных регионов. По мнению сторон, как и прежде, главной составляющей успешной работы остается своевременный обмен оперативно значимой информацией.
Представители делегаций определили приоритетные направления взаимодействия и подтвердили готовность к продолжению диалога.
По итогам встречи сторонами подписан Протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов МВД Республики Абхазия и МВД Российской Федерации, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу.
В ходе поездки делегации возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из старейших дендрологических парков России «Южные культуры». Также в рамках встречи Сергей Бачурин вручил участникам мероприятия ведомственные награды.
Об этом сообщает сайт МВД.