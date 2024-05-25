ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЭКСТРЕМИЗМОМ

Сухум. 25 мая 2024. Абхазия-Информ . На федеральной территории «Сириус» состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. Во встрече участвовали представители МВД Абхазии во главе с министром внутренних дел Робертом Киут.