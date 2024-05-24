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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

Новости Пятница, 24 мая 2024 15:46
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В АБХАЗИИ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Буквально неделя остались до открытия массового туристического сезона в Республике Абхазия. В основном туристы едут в Абхазию ради пляжного отдыха. У нас прекрасная природа, удобные чистые пляжи, теплое море. Благодаря уникальным природно-климатическим факторам у нас развивается лечебный туризм, работают санатории, оснащенные современным оборудованием.

По данным национального туроператора «Алеан» и отельеров, оздоровительный отдых, действительно, год от года набирает популярность. И если пару десятилетий назад санаториями интересовались те туристы, которые привыкли к такому формату отдыха еще в Советском Союзе, то теперь это популярный способ следить за здоровьем у приверженцев ЗОЖ категории 30+, молодых семей. Нередко молодежь отправляет в санаторий родителей – отдохнуть, зарядиться солнцем и морским воздухом, пройти оздоровительные процедуры. Радушная Абхазия, где все говорят по-русски, где цены установлены в рублях и можно расплачиваться российскими банковскими картами – отличный вариант, говорят в «Алеан». Тем более, санатории Абхазии можно посещать круглогодично, в том числе в более благоприятные для старшего возраста нежаркие месяцы, хоть в марте – апреле, хоть в октябре – ноябре. Прекрасная природа, теплая погода, квалифицированный медицинский персонал санаториев делает предложения абхазских санаториев чрезвычайно привлекательными на обширном туристическом рынке.

«В этом году во многих комфортабельных отелях Республики Абхазия добавляется популярный формат отдыха – «все включено». Это важно, потому что страна привлекает все больше взыскательных туристов, выбирающих именно комфорт и не ограничивающих себя в сроках пребывания, – говорит замминистра туризма страны Астамур Барциц. – И качество услуг наших отелей вполне может составить конкуренцию на международном уровне. Кроме того, сейчас идет развитие экологического и этнографического направлений туризма. У нас заработал очень интересный этнопарк «Апсны», где гости республики могут познакомиться с культурой, бытом и традициями абхазского народа. В Абхазии огромное количество исторических и природных памятников. Есть дельфинарий, парк львов – всего не перечислить».

За прошлый год Абхазию посетило порядка 1 млн 400 тысяч только организованных туристов (путешествующие самостоятельно, а их немало, в эту статистику не попадают).

«В этом году туроператоры сообщают о росте запросов на отдых у нас примерно на 20 процентов, – приводит цифры Инара Бегия, начальник отдела анализа, прогноза и развития курортно-туристской отрасли министерства туризма Республики Абхазия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 24 мая 2024 15:50

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