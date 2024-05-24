В АБХАЗИИ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . Буквально неделя остались до открытия массового туристического сезона в Республике Абхазия. В основном туристы едут в Абхазию ради пляжного отдыха. У нас прекрасная природа, удобные чистые пляжи, теплое море. Благодаря уникальным природно-климатическим факторам у нас развивается лечебный туризм, работают санатории, оснащенные современным оборудованием.