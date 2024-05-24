НОВЫЙ АФОН И ПИЦУНДА ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Заместители министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария и Астамур Барциц в преддверии курортного сезона встретились с главами администраций Пицунды и Нового Афона Русланом Хунцария и Темуром Отрыба. Участники встречи обсудили готовность пляжей и всей пляжной инфраструктуры к началу летнего курортного сезона.
«Мы каждый год проводим совещания в городах и районах республики к началу курортного сезона. В этом году мы начали инспекционные поездки с города Гагры, провели совещания в Новом Афоне и в Пицунде. Обсудили готовность пляжей и пляжной инфраструктуры к началу сезона. Затронули вопросы спасательных служб на муниципальных пляжах, работы СЭС, готовности объектов питания, забора морской и питьевой воды, очистных сооружений. Речь также велась о работе ЖКХ, готовности коммунальных служб, количестве задействованного специального транспорта…», – сказал Дмитрий Зантария.
По итогам совещания было отмечено, что Новый Афон и Пицунда готовы к сезону и примут на должном уровне гостей республики. При этом было отмечено, что в Новом Афоне и в Пицунде ощущается нехватка кадров.
В городе Пицунда в местах массового скопления людей установлены видеокамеры для безопасности горожан и гостей города.