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Абхазия Информ

НОВЫЙ АФОН И ПИЦУНДА ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Пятница, 24 мая 2024 15:44
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НОВЫЙ АФОН И ПИЦУНДА ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Заместители министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария и Астамур Барциц в преддверии курортного сезона встретились с главами администраций Пицунды   и Нового Афона Русланом Хунцария и Темуром Отрыба. Участники встречи обсудили готовность пляжей и всей пляжной инфраструктуры к началу летнего курортного сезона.

«Мы каждый год проводим совещания в городах и районах республики к началу курортного сезона. В этом году мы начали инспекционные поездки с города Гагры, провели совещания в Новом Афоне и в Пицунде. Обсудили готовность пляжей и пляжной инфраструктуры к началу сезона. Затронули вопросы спасательных служб на муниципальных пляжах, работы СЭС, готовности объектов питания, забора морской и питьевой воды, очистных сооружений. Речь также велась о работе ЖКХ, готовности коммунальных служб, количестве задействованного специального транспорта…», – сказал Дмитрий Зантария.

По итогам совещания было отмечено, что Новый Афон и Пицунда готовы к сезону и примут на должном уровне гостей республики. При этом было отмечено, что в Новом Афоне и в Пицунде ощущается нехватка кадров.

В городе Пицунда в местах массового скопления людей установлены видеокамеры для безопасности горожан и гостей города.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 24 мая 2024 15:45

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