НОВЫЙ АФОН И ПИЦУНДА ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . Заместители министра туризма Абхазии Дмитрий Зантария и Астамур Барциц в преддверии курортного сезона встретились с главами администраций Пицунды и Нового Афона Русланом Хунцария и Темуром Отрыба. Участники встречи обсудили готовность пляжей и всей пляжной инфраструктуры к началу летнего курортного сезона.