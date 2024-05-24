ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРЫМСКО-АБХАЗСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ В СУХУМЕ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Первое заседание Крымско-абхазского делового совета планируется провести осенью 2024 года в Сухуме, сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета министров – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.