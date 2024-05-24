ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРЫМСКО-АБХАЗСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ В СУХУМЕ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Первое заседание Крымско-абхазского делового совета планируется провести осенью 2024 года в Сухуме, сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета министров – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Деловой совет был создан в апреле 2024 года в Сухуме по итогам пятого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Крымом. Его создание вызвано необходимостью установления прямых связей, чтобы продукция обеих республик напрямую поступала в Крым и Абхазию, а не через посредников.
«Проведение первого заседания делового совета запланировано на осень этого года, оно пройдет в Сухуме с участием предпринимателей, органов власти. Мы планируем обсудить конкретные планы по поставкам продукции из Абхазии в Крым и из Крыма в Абхазию», – сказал Мурадов.
По его словам, прямые поставки важны, так как позволяют значительно снизить цены для покупателей как в Крыму, так и в Абхазии. Это касается вин и фруктов, кондитерских изделий, электроинструмента, сварочного оборудования, которое производят крупные заводы в Симферополе.
Совместные туры
Мурадов сообщил, что в числе обсуждаемых вопросов – создание совместного туристического продукта.
«Морская линия между Ялтой и Сухумом будет востребована. Возможно создание совместного туристического продукта, когда туристы из Абхазии на морском прогулочном корабле смогут прибыть в Крым и осмотреть достопримечательности полуострова в Керчи, Феодосии, Ялте, Севастополе, так же и туристы из Крыма смогут посетить Абхазию морем. Мы над этим работаем», – рассказал Мурадов, который также является сопредседателями Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Крымом.
Он также сообщил, что шестое заседание Совместной комиссии запланировано на первый квартал 2025 года в Симферополе.