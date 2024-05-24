 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРЫМСКО-АБХАЗСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 24 мая 2024 15:13
Оцените материал
(0 голосов)
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРЫМСКО-АБХАЗСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ В СУХУМЕ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Первое заседание Крымско-абхазского делового совета планируется провести осенью 2024 года в Сухуме, сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета министров – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Деловой совет был создан в апреле 2024 года в Сухуме по итогам пятого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Крымом. Его создание вызвано необходимостью установления прямых связей, чтобы продукция обеих республик напрямую поступала в Крым и Абхазию, а не через посредников.

«Проведение первого заседания делового совета запланировано на осень этого года, оно пройдет в Сухуме с участием предпринимателей, органов власти. Мы планируем обсудить конкретные планы по поставкам продукции из Абхазии в Крым и из Крыма в Абхазию», – сказал Мурадов.

По его словам, прямые поставки важны, так как позволяют значительно снизить цены для покупателей как в Крыму, так и в Абхазии. Это касается вин и фруктов, кондитерских изделий, электроинструмента, сварочного оборудования, которое производят крупные заводы в Симферополе.

Совместные туры

Мурадов сообщил, что в числе обсуждаемых вопросов – создание совместного туристического продукта.

«Морская линия между Ялтой и Сухумом будет востребована. Возможно создание совместного туристического продукта, когда туристы из Абхазии на морском прогулочном корабле смогут прибыть в Крым и осмотреть достопримечательности полуострова в Керчи, Феодосии, Ялте, Севастополе, так же и туристы из Крыма смогут посетить Абхазию морем. Мы над этим работаем», – рассказал Мурадов, который также является сопредседателями Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Крымом.

Он также сообщил, что шестое заседание Совместной комиссии запланировано на первый квартал 2025 года в Симферополе.

Прочитано 10 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕТОМ В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА НОВЫЙ АФОН И ПИЦУНДА ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.