ЛЕТОМ В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . Более ста молодых педагогов общеобразовательных школ Абхазии примут участие в Школе педагогического мастерства, которая откроется в Сухуме этим летом. Об этом Sputnik рассказала начальник « Управления образования » Администрации Сухума Астанда Таркил.