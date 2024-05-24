ЛЕТОМ В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Более ста молодых педагогов общеобразовательных школ Абхазии примут участие в Школе педагогического мастерства, которая откроется в Сухуме этим летом. Об этом Sputnik рассказала начальник «Управления образования» Администрации Сухума Астанда Таркил.
Преподаватели АГУ, работники Института педагогики, сотрудники Тамбовского госуниверситета, главный специалист Управления образования, ведущие преподаватели школ Сухума будут проводить лекции, мастер-классы, тренинги.
«В работе школы педагогического мастерства особое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодых педагогов», – сообщила Астанда Таркил.
Основная цель проекта – повышение профессионального и методического мастерства педагогов.
Школа педагогического мастерства проводится в Сухуме уже третий год.