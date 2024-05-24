ВЫСТАВКА ВЫПУСКНИКОВ
Новости Пятница, 24 мая 2024 15:04
Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Арт-резиденция «Гума» сегодня, 23 мая на культурно-деловой платформе «Гума» открылась выставка выпускников и учащихся школы искусств имени Тото Аджапуа и творческой студии «Salvador». Также прошел открытый мастер-класс руководителя студии, художницы Янны Пинчук и преподавателя студии Лали Сакания. Все желающие смогли нарисовать картины в технике граттаж.
Проект «Арт-резиденция «Гума» был создан КДП «Гума» и Государственным комитетом по делам молодежи и спорта. В рамках проекта в течение мая на «Гуме» будут проходить выставки художников, перфомансы, мастер-классы, кинопоказы и концерты молодых исполнителей.
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