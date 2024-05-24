ВЫСТАВКА ВЫПУСКНИКОВ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . В рамках проекта «Арт-резиденция «Гума» сегодня, 23 мая на культурно-деловой платформе «Гума» открылась выставка выпускников и учащихся школы искусств имени Тото Аджапуа и творческой студии «Salvador». Также прошел открытый мастер-класс руководителя студии, художницы Янны Пинчук и преподавателя студии Лали Сакания. Все желающие смогли нарисовать картины в технике граттаж.