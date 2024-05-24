ЛУКА ШАМАТАВА НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . В Музее Победы в Москве состоялась XI торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Нагрудные знаки и дипломы вручили 28 юным героям. В их числе был и Лука Шаматава.

«В критической ситуации мы не задумываемся о том, что наши жизни тоже могут быть под угрозой. Спасение и помощь происходят на интуитивном уровне, и это зависит только от самого человека», – поделился лауреат инициативы «Горячее сердце» Лука Шаматава, который вместе с товарищем Аскаром Исмагиловым спас человека, упавшего под поезд.