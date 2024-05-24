МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Делегация МВД Республики Абхазия во главе с министром внутренних дел Робертом Киут участвовала в совещании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов. В рабочей встрече принимали участие делегации Главного управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации и отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральной территории «Сириус».
Мероприятие проводилось в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года, реализуя решения Протоколов ранее проведенных двусторонних рабочих встреч по данному направлению.
Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Республики Абхазии и МВД Российской Федерации 23 и 24 мая 2024 г. проходило на федеральной территории «Сириус».
После торжественной встречи руководители и члены делегаций МВД Республики Абхазии и Российской Федерации возложили венки к памятному знаку бойцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, установленном в парке «Южные культуры». Так же участники межведомственной встречи посетили объекты науки, культуры и спорта федеральной территории «Сириус».