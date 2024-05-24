 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Пятница, 24 мая 2024 14:55
Оцените материал
(0 голосов)
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. Делегация МВД Республики Абхазия во главе с министром внутренних дел Робертом Киут участвовала в совещании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов. В рабочей встрече принимали участие делегации Главного управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации и отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральной территории «Сириус».

Мероприятие проводилось в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 года, реализуя решения Протоколов ранее проведенных двусторонних рабочих встреч по данному направлению.

Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Республики Абхазии и МВД Российской Федерации 23 и 24 мая 2024 г. проходило на федеральной территории «Сириус».

После торжественной встречи руководители и члены делегаций МВД Республики Абхазии и Российской Федерации возложили венки к памятному знаку бойцам, погибшим в годы Великой отечественной войны, установленном в парке «Южные культуры». Так же участники межведомственной встречи посетили объекты науки, культуры и спорта федеральной территории «Сириус».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 24 мая 2024 14:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 109 ЧЕЛОВЕК МОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛУКА ШАМАТАВА НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.