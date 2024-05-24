МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ МВД АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . Делегация МВД Республики Абхазия во главе с министром внутренних дел Робертом Киут участвовала в совещании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов. В рабочей встрече принимали участие делегации Главного управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации и отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральной территории «Сириус».