109 ЧЕЛОВЕК МОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. По итогам олимпиады «Путь к вершинам 2024!» рекомендованы к зачислению на первый курс АГУ без вступительных испытаний 109 человек. Первое место заняли 26 человек, серебряные призеры – 24 человек, бронзовые призеры – 12 человек. В список попали также 47 выпускников, не ставшие победителями и призерами, но набравшие необходимое количество баллов.
Занявшие первые места смогут поступить в вуз на бюджетную основу обучения.
«Что касается серебряных и бронзовых призеров олимпиады, если есть достаточное количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема, то они рекомендованы на бюджетную основу обучения. Если же количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема ограничено, то они рекомендованы к зачислению на платную основу обучения», – отметила заместитель первого проректора Инга Ардзинба.
Всего в олимпиаде в этом году приняло участие 447 человек.
Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.