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Абхазия Информ

109 ЧЕЛОВЕК МОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Новости Пятница, 24 мая 2024 14:49
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109 ЧЕЛОВЕК МОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ. По итогам олимпиады «Путь к вершинам 2024!» рекомендованы к зачислению на первый курс АГУ без вступительных испытаний 109 человек. Первое место заняли 26 человек, серебряные призеры – 24 человек, бронзовые призеры – 12 человек. В список попали также 47 выпускников, не ставшие победителями и призерами, но набравшие необходимое количество баллов.

Занявшие первые места смогут поступить в вуз на бюджетную основу обучения.

«Что касается серебряных и бронзовых призеров олимпиады, если есть достаточное количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема, то они рекомендованы на бюджетную основу обучения. Если же количество бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема ограничено, то они рекомендованы к зачислению на платную основу обучения», – отметила заместитель первого проректора Инга​ Ардзинба.

Всего в олимпиаде в этом году приняло участие 447 человек.

Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 24 мая 2024 14:55

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