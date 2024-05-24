109 ЧЕЛОВЕК МОГУТ ЗАЧИСЛИТЬ В АГУ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Сухум. 24 мая 2024. Абхазия-Информ . По итогам олимпиады «Путь к вершинам 2024!» рекомендованы к зачислению на первый курс АГУ без вступительных испытаний 109 человек. Первое место заняли 26 человек, серебряные призеры – 24 человек, бронзовые призеры – 12 человек. В список попали также 47 выпускников, не ставшие победителями и призерами, но набравшие необходимое количество баллов.