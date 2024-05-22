ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ В ПРОВИНЦИИ КЕФКЕН

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания, в Турецкой Республике пребывает делегация из Абхазии, в составе председателя Госкомитета Вадим Харазия, представителя Общественной палаты Давид Пилия, заместителя главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.
Делегация приняла участие в памятных мероприятиях в провинции Кефкен, приуроченных ко дню памяти жертв Кавказской войны.
Также в городе Стамбул состоялась встреча делегатов с членами Федерации Абхазских культурных центров и функционирующим там же Советом старейшин.
В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия наших соотечественников со своей исторической Родиной.