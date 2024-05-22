ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ В ПРОВИНЦИИ КЕФКЕН

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания, в Турецкой Республике пребывает делегация из Абхазии, в составе председателя Госкомитета Вадим Харазия, представителя Общественной палаты Давид Пилия, заместителя главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.