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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ В ПРОВИНЦИИ КЕФКЕН

Новости Среда, 22 мая 2024 18:20
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ В ПРОВИНЦИИ КЕФКЕН

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания, в Турецкой Республике пребывает делегация из Абхазии, в составе председателя Госкомитета Вадим Харазия, представителя Общественной палаты Давид Пилия, заместителя главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.

Делегация приняла участие в памятных мероприятиях в провинции Кефкен, приуроченных ко дню памяти жертв Кавказской войны.

Также в городе Стамбул состоялась встреча делегатов с членами Федерации Абхазских культурных центров и функционирующим там же Советом старейшин.

В ходе встреч обсуждались вопросы взаимодействия наших соотечественников со своей исторической Родиной.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 18:27

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