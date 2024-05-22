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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА Р. ХАН ИПА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Среда, 22 мая 2024 17:59
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА Р. ХАН ИПА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Ибрагимова Али Елхан Оглы и Саломова Ойбека Гуломжон Угли в совершении умышленного убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору, то есть по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 99 и части 2 статьи 217 УК Республики Абхазия.

Материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой города Сухум, установлено, что гражданин Республики Азербайджан Ибрагимов Али Елхан Оглы и гражданин Республики Узбекистан Саломов Ойбек Гуломжон Угли, действуя группой лиц по предварительному сговору, по найму лидеров иностранной преступной группировки Йылмаз Эрджана, Колджу Исмаила и Япыджи Уфука, за денежное вознаграждение в размере 80 000 долларов США, прибыли 03 августа 2023 года из Турецкой Республики в Республику Абхазия для совершения умышленного убийства жителя города Сухум Хан ипа Р.И.

С целью реализации своего преступного умысла, Ибрагимов А.Е. и Саломов О.Г., отследив маршруты передвижения Хан ипа Р.И., 06 августа 2023 года в городе Сухум на автомашине марки «Kia Rio» в кузове темно-зеленого цвета, за государственным регистрационным знаком Р208ТРАВН, прибыли на улицу Джонуа и, припарковались в заранее подготовленном месте на обочине дороги, напротив многоквартирного дома №4, по месту проживания жертвы. Примерно в 21:30 часов, Ибрагимов А.Е., получив от Саломова О.Г. информацию о прибытии Хан-ипа Р.И. во двор вышеуказанного многоквартирного дома, из огнестрельного оружия - пистолета модели «Browning» калибра 9мм, с номерным обозначением «245NR53614», умышленно произвел не менее 7 выстрелов в Хан ипа Р.И., вследствие чего, последний скончался на месте.

Сухумским городским судом в отношении обвиняемых Ибрагимова А.Е. и Саломова О.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 мая 2024 года уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 18:00

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