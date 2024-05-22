УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА Р. ХАН ИПА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Ибрагимова Али Елхан Оглы и Саломова Ойбека Гуломжон Угли в совершении умышленного убийства по найму, группой лиц по предварительному сговору, то есть по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 99 и части 2 статьи 217 УК Республики Абхазия.