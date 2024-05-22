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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ЗАКОН О ТИШИНЕ

Новости Среда, 22 мая 2024 17:53
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В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ЗАКОН О ТИШИНЕ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии необходимы новые законы, касающиеся туризма. Закон о тишине, закон об использовании пляжей и другие могут появиться в Абхазии и повлиять на «социальный портрет» туриста.

Абхазии нужны новые законы, которые позволят изменить социальный портрет туриста, заявил член Общественной палаты республики Астамыр Ахба в рамках круглого стола «Факторы развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии» в Сухуме.

По его мнению, в республике необходимо совершенствовать законодательную базу в сфере туризма. По крайней мере три вопроса следует подвести под законодательную регуляцию: использование пляжных территорий, санаторно-курортный отдых, закон о тишине.

В Абхазии нужен законопроект об использовании и благоустройстве пляжей, парков, набережных, заявил Ахба.

«Также нужен закон о лечебно-курортном развитии, у нас вообще нет закона о курортах. Кроме того, необходим закон о тишине, вот эти законы нам нужно принимать, после чего у нас поменяется социальный портрет туриста», – считает член ОП Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 17:57

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