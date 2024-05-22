В АБХАЗИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ЗАКОН О ТИШИНЕ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . В Абхазии необходимы новые законы, касающиеся туризма. Закон о тишине, закон об использовании пляжей и другие могут появиться в Абхазии и повлиять на «социальный портрет» туриста.