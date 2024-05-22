САНДРО ЦИМЦБА ОТОБРАН НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . Сандро Цимцба, став победителем первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, отобрался на первенство Европы в составе сборной России. Первенство пройдет в середине августа в Боснии.