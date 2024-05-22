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САНДРО ЦИМЦБА ОТОБРАН НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

Новости Среда, 22 мая 2024 17:50
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САНДРО ЦИМЦБА ОТОБРАН НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО БОКСУ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. Сандро Цимцба, став победителем первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, отобрался на первенство Европы в составе сборной России. Первенство пройдет в середине августа в Боснии.

Первенство России проходило в городе Чехове Московской области с 11 по 18 мая. В нем принимали участие 329 юношей из 73 регионов России. Сандро выступал в весовой категории 63 кг и представлял Москву.

Тренируют спортсмена Эдгар Крия, Элизбар Джологуа, Владимир Шульгин, Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Валериян Арлан.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 17:51

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