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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 22 мая 2024 17:42
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О праздновании Международного дня защиты детей в городе Сухум». Согласно документу, 1-2 июня 2024 года в столице проведут мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей.

Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий и утвержден план основных мероприятий, а соответствующим службам поручено подготовить площадки для их проведения.

УВД по г. Сухум и ПСО по охране г. Сухум МСЧ РА рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и обеспечить дежурство пожарной бригады, Управлению здравоохранения – выставить машину скорой помощи и организовать медицинское обеспечение участников, зрителей праздничных мероприятий.

План основных мероприятий, посвящённых празднованию Международного дня защиты детей в городе Сухум.

1 июня 2024 года:

С 11:00 до 12:00 – развлекательное мероприятие с участием аниматоров для детей с ограниченными возможностями здоровья (парк напротив Администрации президента);

С 11:00 до 16:00 в парке им. Т. Шамба ряд интересных мероприятий – музыкальный спектакль «Приключение Русалочки». Развлекательная интерактивная программа с танцами и играми, фотосессия с ростовыми куклами. Праздничный концерт. Выступление воспитанников ДОУ г. Сухум, праздничное поздравление горожан, выступление детей на сцене. Лепка, рисование, спортивные игры, катание на паровозике.

С 16:00 до 19:00 в парке им. Т. Шамба праздничное выступление гимнастов СДЮШ, фотосессия с ростовыми куклами. Музыкальный спектакль «Приключение Русалочки» Развлекательная интерактивная программа с танцами и играми. Лепка, рисование, спортивные игры, катание на паровозике.

С 16:00 в парке у Абхазского государственного театра им. С. Чанба развлекательная программа для детей с участием аниматоров (ростовые куклы, мыльная вечеринка, сахарная вата, ездовые куклы). Аквагримм, конкурс рисунков на асфальте. Раздача подарков. Мастер-класс по лепке из глины. Большие напольные шахматы.

С 16:30 до 23:00 в ресторане быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1) будет проходить благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель».

В 18:00 на площади перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба начнется праздничный концерт «Ахәыҷра», на котором выступят детские хореографические и вокальные коллективы.

2 июня с 11:00 до 15:00 в парке им. Т. Шамба продолжение праздника – лепка, рисование, спортивные игры. Дискотека с ростовыми куклами. Фотосессия.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 17:50

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