ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О праздновании Международного дня защиты детей в городе Сухум». Согласно документу, 1-2 июня 2024 года в столице проведут мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей.