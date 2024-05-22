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ДЛЯ 537 ШКОЛЬНИКОВ СУХУМА ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

Новости Среда, 22 мая 2024 17:37
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ДЛЯ 537 ШКОЛЬНИКОВ СУХУМА ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ. Сегодня во всех школах столицы прозвенел последний звонок, ознаменовавший для юношей и девушек начало нового периода жизни.​ В Сухуме в 2024 году 537 выпускников школ.

Как уточнила начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил, семеро из них претендуют на «золотую медаль».

«Выпускные экзамены в школах начнутся 30 мая. Первый экзамен по родному языку. Всего будут сдавать пять экзаменов», – сказала Таркил.

На торжественных линейках в сухумских школах побывали заместители главы Администрации Сухума и специалисты Управления образования.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 22 мая 2024 17:44

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