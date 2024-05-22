ДЛЯ 537 ШКОЛЬНИКОВ СУХУМА ПРОЗВУЧАЛ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

Сухум. 22 мая 2024. Абхазия-Информ . Сегодня во всех школах столицы прозвенел последний звонок, ознаменовавший для юношей и девушек начало нового периода жизни.​ В Сухуме в 2024 году 537 выпускников школ. Как уточнила начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил, семеро из них претендуют на «золотую медаль».