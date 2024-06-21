В АБХАЗИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам в Сухуме по случаю 30-й годовщины ввода миротворческих сил России в республику. Почтить память российских миротворцев пришли вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, представители общественности.

Выступая с приветственной речью на митинге Аслан Бжания в частности, отметил:

«Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие со дня ввода миротворческого контингента Российской Федерации в Абхазию. Этот важный исторический шаг положил начало долгожданному миру и стабильности на абхазской земле.

На протяжении долгих 14 лет около 70 тысяч российских военнослужащих, медиков и гражданских специалистов несли нелегкую миротворческую вахту в Абхазии. Они проявили мужество и профессионализм, обеспечивая безопасность и защиту местного населения. К сожалению, эта миссия унесла жизни 117 российских миротворцев. Мы всегда будем чтить их светлую память и безграничную самоотверженность во имя мира.

Российская миротворческая операция, проведенная в соответствии с Московским соглашением «О прекращении огня и разъединении сил», стала переломным моментом в истории Абхазии и заложила прочный фундамент для ее дальнейшего суверенного развития.

Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между нашими народами только крепнут. Абхазия остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении Специальной военной операции с первых дней.

От имени абхазского народа хочу выразить искреннюю признательность российским миротворцам и их семьям за неоценимый вклад в обеспечение мира на нашей земле. Желаю им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в их благородном деле!

Пусть память о событиях 30-летней давности всегда служит нам напоминанием о ценности мира и стремлении к стабильности и процветанию. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за наше будущее!»

Далее глава государства возложил цветы к памятнику российским миротворцам на территории бывшего военного санатория МВО в Сухуме, где располагался штаб Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Российская миротворческая операция проходила в Абхазии с 1994 по 2008 годы и была прекращена после признания независимости Республики Российской Федерацией.

Об этом сообщает сайт президента.