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Абхазия Информ

30 ЛЕТ НАЗАД В АБХАЗИИ БЫЛА РАЗВЕРНУТА МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ СНГ

Новости Пятница, 21 июня 2024 12:09
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30 ЛЕТ НАЗАД В АБХАЗИИ БЫЛА РАЗВЕРНУТА МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ СНГ

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В июне 1994 года в зоне соприкосновения сторон грузино-абхазского конфликта были развернуты Коллективные силы по поддержанию мира, действовавшие на основании мандата СНГ. Несмотря на слово «коллективные» в наименовании, КСПМ были укомплектованы исключительно российскими военнослужащими. Их вступление в зону безопасности, образованную вдоль фактической границы Абхазии и Грузии, положило конец грузино-абхазской войне.

КСПМ оставались гарантией невозобновления боевых действий в течение четырнадцати лет – до августа 2008 года, когда пятидневная война России и Грузии вновь поменяла региональные правила игры. С тех пор тоже прошло уже почти 16 лет, полных радикальных перемен. И тем не менее тридцатилетие старта миротворческой миссии в Абхазии – это повод для размышления, в том числе и об утраченной иллюзии «конца истории»,

Роль России в этом процессе, как показывает пример с КСПМ, отнюдь не сводится к имперскому доминированию. Речь идет скорее о том, что Россия в силу своего потенциала и статуса обречена играть роль модератора постсоветского пространства вне зависимости от того, нравится это кому-либо или нет. В ряде ситуаций взять на себя такую роль больше просто некому, а если этой работой пренебрегать, привести это может как минимум к росту нестабильности и военных рисков в еще одном регионе Евразии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2024 12:48

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