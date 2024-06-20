НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ АППАРАТЫ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации 18 июня должностные лица оперативного подразделения т/п «Псоу» пресекли ввоз на территорию Абхазии 7 аппаратов для добычи криптовалюты.

Оборудование для майнинга пытались провезти в ручном багаже два гражданина и гражданка Абхазии: Скимбатор Г.А. – один аппарат Whatsminer M 21s, Какубава В.А. – три аппарата Whatsminer M 21s, Чолокян О.А. – еще три аппарата Whatsminer M 21s.

Аппараты изъяты. Материалы по трем делам направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.