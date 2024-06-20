ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Гагре должностные лица ОБК и ТП т/п «Псоу» досмотрели торговый объект «Вина и воды Абхазии», принадлежащий ИП Айба Н.А. В результате в подсобном помещении магазина были обнаружены 30 блоков сигарет без марок акцизного сбора.

Табачная продукция изъята. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.