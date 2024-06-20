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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Четверг, 20 июня 2024 16:33
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Сухум. 20 июня 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Гагре должностные лица ОБК и ТП т/п «Псоу» досмотрели торговый объект «Вина и воды Абхазии», принадлежащий ИП Айба Н.А. В результате в подсобном помещении магазина были обнаружены 30 блоков сигарет без марок акцизного сбора.

Табачная продукция изъята. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 июня 2024 16:34

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