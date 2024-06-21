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Абхазия Информ

НА ПЕРВЫЙ КУРС АГУ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ЗАЧИСЛЕНЫ 109 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 21 июня 2024 14:29
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НА ПЕРВЫЙ КУРС АГУ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ ЗАЧИСЛЕНЫ 109 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась церемония награждения победителей и призеров олимпиады школьников «Путь к вершинам 2024!» В церемонии награждения приняли участие ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, общественный и политический деятель, член Общественной палаты Сократ Джинджолия, руководители районных отделов образования.

По результатам олимпиады рекомендованы к зачислению на первый курс АГУ без вступительных испытаний 109 человек. Первые места заняли 26 человек, вторые – 24 человека, третьи – 12 человек. Все победители и призеры награждены грамотами.

Не занявшие призовые места, но набравшие необходимое количество баллов, также рекомендованы к зачислению. Таковых 47 человек.

Всего в университетской олимпиаде в этом году участвовало 447 школьников.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2024 14:30

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