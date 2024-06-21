РАБОТЫ СТУДЕНТОВ АГУ ВОШЛИ СБОРНИК СТАТЬЕЙ, ВЫШЕДШИЙ В МОСКВЕ

Сухум. 21 июня 2024. Абхазия-Информ. В Москве вышел в свет сборник статей по материалам V Международной научной конференции, посвящённой памяти доктора технических наук, профессора А.А. Тарасова и доктора технических наук О.В. Казарина «Взаимодействие вузов, научных организаций и учреждений культуры в сфере защиты информации и технологий безопасности». В отдельных статьях сборника студенты АГУ выступают в качестве соавторов.

Напомним, что данная конференция проходила 26 апреля нынешнего года.

Мероприятие было организовано в рамках Международной программы «Терроризм – угроза цивилизации» и проходило в Российском государственном гуманитарном университете. Одним из членов оргкомитета конференции стал заместитель проректора по молодежной политике АГУ Юрий Трувалев.

В работе конференции приняли участие преподаватели и учащиеся ИИНТБ РГГУ, Московского политехнического университета, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Московского института электронной техники, Российского университета транспорта, Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Московского финансово-юридического университета, Академии управления и Университета МВД России, Дагестанского государственного медицинского университета, Российско-таджикского (Славянского) университета и другие.

Об этом сообщает сайт АГУ.